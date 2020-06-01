На Украине появились VIP-камеры для заключенных

Министерство юстиции Украины открыло платные VIP-камеры в следственных изоляторах Запорожья, Запорожской области и Днепра. Об этом глава ведомства Денис Малюська написал на своей странице в Facebook.

«Цены в Запорожье: сутки — 570 гривен (1500 рублей), неделя — 1990 гривен (5200 рублей), месяц — 3410 гривен (8900 рублей); (...) Днепр: сутки — 880 гривен (2300 рублей), неделя — 2200 гривен (5700 рублей) и 3060 гривен (8000 рублей) за месяц», — сообщил министр расценки на проживание в специальных камерах.

Малюська подчеркнул, что вырученные средства будут поступать на ремонт бесплатных камер, что позволит снизить уровень коррупции. «Пусть за лучшую камеру платит не взятка, а платеж в бюджет. Ненадлежащие условия содержания в СИЗО — проблема, за которую Европейский суд [по правам человека] присуждает уплату компенсаций», — добавил глава Минюста.

По его мнению, тюремная реформа на Украине позволит уменьшить бюджетные расходы на содержание осужденных, которые в достаточной физической форме для того, чтобы работать, зарабатывать и не сидеть на шее налогоплательщиков.

Ранее четыре платные камеры за 2 тысячи гривен (5,2 тысячи рублей) в сутки начали работать в Киевском следственном изоляторе. Правительство Украины поддержало эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу и находящимся в следственных изоляторах.

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