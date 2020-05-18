Министр юстиции Украины остался недоволен борщом из СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська остался недоволен качеством питания в украинских тюрьмах. Об этом он написал в своем Facebook.

Он попросил своих помощников привезти ему еду из киевского СИЗО. «Каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть», — написал он.

Малюська пообщал и дальше проводить подобные проверки, выразив надежду, что благодаря ним качество питания в украинских тюрьмах улучшится.

Министр юстиции уже не первый раз удивил пользователей сети. В январе он поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке, сфотографировавшись под столом. Тогда глава Минюста заявил, что поддерживает Гончарука, поскольку считает его лучшим премьером в истории Украины.

В конце 2019 года Малюська пожаловался на низкую зарплату. Он пояснил, что, когда начал работать министром, ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Министр указал, что на жизнь этих средств ему не хватало, поскольку до поступления на госслужбу он тратил не менее 100 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей).

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