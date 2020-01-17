Бывший СССР
 
Последние новости
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана
Знаменитый московский дом покрылся трещинами 
Туристы умерли в 150 метрах друг от друга на месте крушения самолета
«Северному потоку-2» решили помочь вопреки санкциям США
Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Украинский футболист лишился работы после отпуска в России
Загадка исчезновения динозавров окончательно решена
Новости партнеров

Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьера

Перейти в «Мою Ленту»

Министр юстиции Украины Денис Малюська поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке, публикацией фото, где глава Минюста сидит под столом. Фото опубликовано в Facebook.

Министр заявил, что поддерживает Гончарука, поскольку считает его лучшим премьером в истории Украины.

Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Президент уже получил прошение Гончарука об отставке и в выходные проведет консультации, в том числе «зарубежные», по кандидатуре нового главы правительства. Отставку уже поддержали в президентской партии «Слуга народа», однако окончательное решение об увольнении премьера может принять только Верховная Рада.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СБУ начала расследовать дело о прослушке премьера
Глава фракции Зеленского передумал поддерживать отставку премьера
Украинские министры высказались о решении премьера об отставке
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

«Я выбью из тебя веру»

Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
17:34Сегодня

Украина начнет глубинное минирование Азовского моря

17:11Сегодня

СБУ начала расследовать дело о прослушке премьера

16:49Сегодня

Зеленский потребовал найти в срок причастных к прослушке премьера

Бывший СССР00:0114 января
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года

«Невозможно ничего сделать по закону»

В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
15:38Сегодня

С Порошенко потребовали 140 миллионов долларов

15:33Сегодня

Украинский военный нашел потомка основателя Донецка в подвале у казаков ДНР

15:14Сегодня

Глава фракции Зеленского передумал поддерживать отставку премьера

Бывший СССР00:0211 января
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 года

Сухумское дежавю

В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
14:39Сегодня

Бывший глава спецслужб Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

14:30Сегодня

Глава МИД Украины назвал зарплаты министров неуважением к государству

14:27Сегодня

Стали известны детали переговоров о разведении войск в Донбассе

Россия
16-летняя россиянка покончила с собой после попытки выдать ее за 50-летнего
Иван Мельников, Михаил Мишустин и Вячеслав ВолодинМишустин назначен премьер-министром России
Чем новый глава правительства займется на своем посту
Отец найденной в подвале 10-летней россиянки раскрыл свою версию событий
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Наголо обривший шестилетнюю дочь россиянин объяснился
Владимир ПутинПутин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России
Государство раздаст миллиарды рублей. Кто их получит?
Увезенная матерью в Азербайджан лесбиянка призналась в страхе перед родителями
Все материалы
Мир
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Немецкий спецназ пришел к племяннику Чеченского Геббельса
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Выступление Хаменеи сравнили с речью Гитлера
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Россия ответила Германии на заявления об убитом в Берлине соратнике Басаева
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьера
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
СБУ начала расследовать дело о прослушке премьера
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Зеленский потребовал найти в срок причастных к прослушке премьера
Все материалы
Экономика
«Северному потоку-2» решили помочь вопреки санкциям США
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Банк Порошенко обязали вернуть взятые у Януковича миллионы
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
США глубже залезут в долги
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Мишустин произвел первое назначение на посту премьера
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
Huawei раскрыла секрет Android
«Время паниковать»
 
Российским «Балом» предложили закрыть турецкую «калитку» в Босфоре
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Раскрыт дизайн PlayStation 5
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
Все материалы
Спорт
Украинский футболист лишился работы после отпуска в России
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Защитники животных пристыдили «трусов» Макгрегора и Серроне
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
Играющий в РПЛ немец рассказал о негативном восприятии России на родине
«Нас окружали наркотики и перестрелки»
Детство в трущобах Буэнос-Айреса, покорение Англии и титулы: история Карлоса Тевеса
Овечкин рассказал о безумии после кровавой стычки с американцем
Все материалы
Культура
Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении МДМА
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Умерла звезда сериала «Да, господин министр»
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Первую женщину-президента «Грэмми» уволили из-за переворота
Все материалы
Интернет и СМИ
В Госдуме назвали Водонаеву «вокзальной потаскухой» за слова о рожающем быдле
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Водонаевой пригрозили Центром «Э» за слова о родах у «нищих россиян и быдла»
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
На рисовавшую вагины активистку завели третье дело
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Конструктор сайтов Tilda объяснил блокировку ресурсов о массовых протестах
Все материалы
Ценности
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Пенсионер снялся в дерзких позах ради продажи джинсов и прославился
Все материалы
Путешествия
Российские пилоты перенервничали и едва избежали катастрофы
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Пассажир взломал табло аэропорта и поиграл в видеоигры
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Пассажиры перечислили недостатки российских поездов
Все материалы
Из жизни
Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Семь человек погибли во время ритуала изгнания дьявола
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Храбрый пес защитил хозяина от плюющейся ядом кобры
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Кенгуру пытался утопить преследовавшую его собаку и попал на видео
Все материалы
В Россию приедет новый семиместный кроссовер Cadillac
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
О побеге экс-главы Renault-Nissan из-под домашнего ареста снимут фильм
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Все материалы
Дом
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Тратившие материнский капитал на квартиру семьи оказались обмануты
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы