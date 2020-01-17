Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьера

Министр юстиции Украины Денис Малюська поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке, публикацией фото, где глава Минюста сидит под столом. Фото опубликовано в Facebook.

Министр заявил, что поддерживает Гончарука, поскольку считает его лучшим премьером в истории Украины.

Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Президент уже получил прошение Гончарука об отставке и в выходные проведет консультации, в том числе «зарубежные», по кандидатуре нового главы правительства. Отставку уже поддержали в президентской партии «Слуга народа», однако окончательное решение об увольнении премьера может принять только Верховная Рада.

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