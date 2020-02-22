Украинский министр попозировал вверх ногами

Министр юстиции Украины Денис Малюська попозировал вверх ногами во время чтения книги. Соответствующее фото он разместил в своем Facebook-аккаунте.

«Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно почитать книгу», — подписал снимок украинский чиновник.. Комментаторы отметили, что шутливый пост может вызвать волну негатива.

После публикации фотографии Telegram-канал «Политика страны» выложил пост, в котором говорилось, что в у каждого политика своя роль. Так, ролью Малюська назвали попытки изображать тоску из-за невозможности работать в цирке.

Министр юстиции уже не первый раз удивил пользователей странными снимками. В январе он поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке, сфотографировавшись под столом.Тогда заявил, что поддерживает Гончарука, поскольку считает его лучшим премьером в истории Украины.

В конце 2019 года Мальюська пожаловался на низкую зарплату. Он пояснил, что когда начал работать министром, ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Министр указал, что на жизнь этих средств ему не хватало, поскольку до поступления на госслужбу он тратил не меньше ста тысяч гривен (около 270 тысяч рублей).

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