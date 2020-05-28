Украина «заморозит» тюрьмы

На Украине стартует процесс сокращения тюрем, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью украинскому порталу Mind.

По его словам, на этой неделе будут названы девять учреждений, где процесс «замораживания» начнется в первую очередь. Оттуда будут вывозить осужденных в другие места отбывания наказания и увольнять персонал.

Малюська отметил, что в стране заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. «Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100 процентов. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100 процентов, поэтому есть потенциал для их закрытия», — пояснил министр целесообразность преобразований.

Он рассказал, что власти не могут себе позволить содержание тюрем, которые загружены на 30-40 процентов. В то же время Малюська подчеркнул, что при сокращении будут рассматривать и другие учреждения.

«Может они не наполнялись искусственно — через определенные лобби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия», — сказал он и добавил, что политика министерства юстиции направлена на сокращение расходов.

21 января сообщалось, что правительство Украины запланировало начать распродажу тюрем для пополнения государственного бюджета. Малюська отметил тогда, что вырученные средства будут потрачены на улучшение тюремной инфраструктуры.

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