Украинские министры проведут онлайн-баттл по приготовлению борща

Пятеро украинских министров проведут в прямом эфире онлайн-баттл по приготовлению борща в рамках кампании за включение блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook министерства культуры и информационной политики страны.

Соревнование пройдет 22 декабря. В нем примут участие министр окружающей среды Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Каждый из них попробует приготовить наиболее вкусный борщ по каноничным украинским рецептам.

Отмечается, что победителя определит известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Трансляция баттла будет вестись в социальных сетях. «Добро пожаловать за стол политической кухни!» — говорится в сообщении министерства.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев будет добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия. Он пообещал окончательно «поставить точку» в вопросе о национальном происхождении блюда и назвал этот процесс вопросом защиты истории.

Власти Украины впервые предложили внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября. В него также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство — техника изготовления покрывал из овечьей шерсти.