Жительница Украины купила светящуюся в темноте курицу и сварила из нее борщ

Жительница украинского Ивано-Франковска купила в местном магазине курицу, светящуюся в темноте, и сварила из нее борщ. Об этом женщина рассказала на странице сообщества «Комуналка ІФ» в Facebook.

«Ночью встаю — а она светится! Только что голограммы не транслирует», — удивилась женщина, попросив знающих людей объяснить возможную причину такой ситуации. Она также добавила, что жир на ее пальцах после того, как она выкинула кусок мяса в мусорку, тоже светился.

Как рассказала сама украинка, небольшой кусок купленного мяса она дала своей кошке, однако та от него отказалась. Остальную курицу она использовала для приготовления борща. При этом женщина отметила, что уже поела сваренный на курице суп, отметив, что блюдо по вкусу получилось хорошее.

Ранее экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.