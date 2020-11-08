Борщ признали национальным украинским блюдом

На Украине официально признали борщ своим национальным блюдом. Об этом рассказал изданию «Обозреватель» телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко и добавил, что будет добиваться включения супа в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.

По его словам, борщ является «мощным культурным феноменом, ответом на вопрос "что объединяет украинцев и отличает их от других наций"». «Мы не просто заявли о том, что борщ — украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир», — подчеркнул ведущий.

Он выразил возмущение тем фактом, что в России также считают борщ своим национальным блюдом. Клопотенко рассказал, что после того, как суп получил статус украинского продукта, ему написали с российского телевидения. «Соседям после всех новостей немного стало плохо (...). Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды», — заявил кулинар.

Экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести борщ в реестр нематериального национального достояния в начале октября. Помимо этого, туда хотят внести клембовскую сорочку с цветком, пасхальное гуляние «Водить Володара» в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области, борщевскую народную вышивку и карпатское лижникарство — технику изготовления покрывал из овечьей шерсти.

Позже газета The Times написала, что Польша наравне с Россией имеет право включиться в борьбу за борщ, поскольку это блюдо является неотъемлемой частью национальных кухонь целого ряда славянских народов.