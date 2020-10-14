В «войну» России и Украины из-за борща вмешались поляки

В «войну» России и Украины из-за происхождения борща вмешались поляки: они также считают это блюдо «своим». Об этом пишет The Times.

Споры начались из-за того, что Киев захотел внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинское. Кроме того, «битва за борщ» нередко возникает и в соцсетях. Например, The Times напоминает, как украинские пользователи Twitter оставили гневные комментарии под записью российского аккаунта с рецептом супа.

Газета отмечает, что борщ — неотъемлемая часть национальных кухонь целого ряда славянских народов, который упоминается в источниках, датируемых XVI веком. При этом читатели The Times, напротив, предложили признать борщ польским. Некоторые пользователи заявили, что на самом деле Варшава должна была вмешаться в споры между Москвой и Киевом, поскольку «польский борщ гораздо лучше».

7 октября экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия на очередном заседании.

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