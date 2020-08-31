Иностранная журналистка попыталась объяснить любовь россиян к укропу

Британская журналистка с русскими корнями Лиза Хейзлдайн (Lisa Haseldine) посвятила материал в журнале New Statesman страсти россиян к укропу. В статье она попыталась объяснить сильную любовь к этому виду зелени в России. В то время как западная публика встречает укроп в ряде специфичных блюд, таких как маринованные огурцы или лосось по-скандинавски, россияне любят добавлять его повсеместно, пишет автор.

По словам иностранной журналистки, в России принято посыпать укропом «традиционные блюда» — борщ, пельмени или салат оливье. «Он придает этим блюдам характерный восточноевропейский вкус», — считает Хейзлдайн. Однако только традиционной пищей его употребление не ограничивается: укроп проник и в другие кухни, распространенные в России, — японскую, китайскую, итальянскую и французскую.

«Никогда не угадаешь, где появится укроп: к твоему удивлению (и в конечном итоге разочарованию), тебе доставят посыпанные им суши, сдобренную им жареную картошку и пиццу с его добавлением. Даже товары из супермаркета от этого не застрахованы: вам не составит труда найти чипсы или сыр со вкусом укропа», — пишет автор.

Она полагает, что укроп — пряная трава, лишенная «романтики базилика или изысканности розмарина», которая способна как подчеркнуть вкус блюда, так и уничтожить его. Но жителей России это не смущает. Культовый статус укропа в стране активно изучают на Западе. Если вбить в поисковик Russia dill (Россия укроп), то можно найти множество статей, авторы которых пытаются раскрыть секрет популярности этого растения. В Facebook даже есть группа DILLWATCH, которую ведет корреспондент Guardian по Центральной и Восточной Европы Шон Уокер. Сообщество посвящено обнаружению укропа в неожиданных местах и исследованию этого феномена.

Вера россиян в укроп остается неизменной, считает журналистка. «Легенда гласит даже, что космонавты брали с собой укроп во время космических полетов: причиной было то, что он препятствует образованию газов», — пишет Хейзлдайн, указывая на происхождение слова «укроп», который в переводе с древнескандинавского означает «успокаивать».