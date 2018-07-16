Британские журналисты восхитились любовью россиян к укропу и Ленину

Британская газета The Independent собрала впечатления иностранных журналистов о поездке в Россию. Корреспонденты восхитились чемпионатом мира и удивились некоторым особенностям российского менталитета.

В сформированном списке оказалось 45 фактов. Часть из них посвящена событиям на матчах мундиаля, однако большинство касается именно российских реалий. Журналиста Эда Малиона (Ed Malyon) поразила любовь населения к укропу. «Он используется, кажется, в любом блюде без всякой предусмотрительности или беспокойства. Укроп, укроп, укроп, укроп, укроп на абсолютно всем, укроп, укроп, укроп, укроп, укроп», — поделился своими впечатлениями репортер.

Джонатан Лью (Jonathan Liew) обратил внимание на повсеместные следы советского прошлого: статуи Ленина в российских городах и само тело революционера в специальном здании на Красной площади. Репортеру показалось, что это означает почти романтизацию прошлого, однако он задается вопросом, хотел бы сам Ленин такого после своей смерти.

Журналистам не очень понравилась вода в России — как водопроводная (по вкусу похожа на кровь), так и бутилированная (отдает канализацией). Очевидными проблемами репортеры назвали языковой барьер и сервис, особенно такси, которое «имеет две скорости: пробка и сто миль в час».

Все журналисты были в восторге от гостеприимства и щедрости россиян. Один из корреспондентов был поражен, что квартирные хозяева, у которых он остановился в Волгограде, предложили отвезти его в аэропорт в пять утра. При этом они не потребовали за это оплату — им просто хотелось сделать ему приятное. Выдающимися особенностями репортеры назвали красоту Московского метрополитена и сложность русского языка.

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Некоторые явления показались иностранным журналистам странными. К примеру, одержимость играми национальной сборной. Россияне составляли значительную часть толпы практически на каждом матче, оглашая окрестности своим пением «РОС-СИ-Я!», которое неизменно начиналось по прошествии 10 минут. Репортеров поражала яркая реакция на любое поведение игроков на поле — даже если во время игры не было никаких опасных моментов. Также они удивились волнению комментаторов во время игр сборной России.

«Россия больше, чем вы думаете», — заключили в финале журналисты. По их словам, это путешествие «для храбрых мальчиков» оставило массу впечатлений.

Ранее журналист The Guardian Шон Уокер (Shaun Walker) признал, что средства массовой информации были чересчур категоричны, рисуя негативный образ России перед стартом мундиаля.

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