Журналиста окатили пивом в прямом эфире

Футбольный фанат вылил стакан пива в лицо спортивному репортеру Newshub Ллойду Бурру (Lloyd Burr). Как сообщает издание Stuff, это произошло во время прямой трансляции из Лондона для новозеландского шоу The AM Show.

Корреспондент освещал просмотр полуфинальной игры чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии. После передачи слова из студии Бурр едва успел начать репортаж, когда на него набросился нетрезвый мужчина. Он вылил на журналиста напиток и начал кричать.Бурр быстро отряхнулся и продолжил эфир. По его словам, английские болельщики были очень обозлены результатами игры.

Через некоторое время агрессор вернулся в кадр и продолжил кричать. Репортер отнесся к произошедшему с юмором. «Первый раз в Кройдоне, в южном Лондоне, и какое посвящение! Не считая пива в лицо (от пьяного австралийца), это был потрясающий опыт. Оператор и я в порядке. Спасибо за ваши добрые слова», — написал он в своем Twitter.

Игра полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии состоялась 11 июля. По итогам матча англичане выбыли из турнира, им предстоит борьба за третье место с национальной командой Бельгии. Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля, в финале хорваты сыграют со сборной Франции.

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