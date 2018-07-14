Британские СМИ признались в искажении представлений о России

Британские СМИ переусердствовали с пропагандой негативного образа России перед стартом чемпионата мира. Об этом написал в своей колонке журналист The Guardian Шон Уокер.

«Британская пресса представляла Россию неверно? Пожалуй, что немного исказили. Приехавших в Россию фанатов впечатлила позитивная атмосфера: уличные вечеринки, удивительно небольшое количество полиции, радушеный прием от большинства россиян, жаркая погода и дешевое пиво», — признался Уокер.

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Журналист рассказал, что работал корреспондентом в России более десяти лет и ожидал от страны отличной организации мундиаля. Он добавил, что британская пресса действительно создала перекос в освещении России. Многие СМИ преувеличивали опасность от футбольного хулиганства в России, однако это было вызвано официальной позицией российских государственных лиц в отношении насилия.

«Но когда некоторые футбольные журналисты, которые побывали здесь впервые, выражают изумление, что Москва — это "нормальное место" <...>, я задаюсь вопросом, могли ли наши зарубежные корреспонденты лучше объяснить страну?» — заключил он.

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1 июля английский фанат Мэтт Мэйбери вернулся с проходящего в России чемпионата мира и раскритиковал британские СМИ. «Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», — написал он в Twitter.

27 июня британский журналист Энда Брэйди поделился впечатлениями от организации матча чемпионата мира. Он заметил, что все опасения по поводу российских хулиганов, широко распространенные в Великобритании, оказались напрасными. «Вы хотите правду? Я чувствую себя здесь безопаснее, чем в Лондоне», — заявил Брэйди.

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