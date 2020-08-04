На Украине объявили о распродаже тюрем

На Украине начнется большая распродажа тюрем. Первым объектом, который выставят на торги, станет госучреждение «Ирпенский исправительный центр (№ 132)». Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции страны.

Распродажа начнется в четверг, 6 августа, объявил глава ведомства Денис Малюська. На вырученные от продажи деньги власти построят новые исправительные учреждения.

Ирпенский исправительный центр (№ 132) находится в поселке Коцюбинское в 14 километрах от Киева. Последних осужденных перевели в другое место в августе 2019 года.

Ранее Малюська говорил, что на Украине заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. «Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100 процентов. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100 процентов, поэтому есть потенциал для их закрытия», — комментировал министр.

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