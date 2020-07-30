Минюст Украины начнет распродажу тюрем

Министерство юстиции Украины уже этим летом начнет распродажу зданий тюрем. Об этом сообщают Українськi Новини.

Продажу начнут с помещений замороженных и освобожденных тюрем через официальную систему государственных закупок. На вырученные деньги минюст планирует строить новые исправительные учреждения.

Ранее украинский минюст начал процесс «замораживания» тюрем с малой заполненностью. Оттуда вывезли заключенных и уволили персонал. Министр юстиции страны Денис Малюська отметил, что в стране заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. «Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100 процентов. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100 процентов, поэтому есть потенциал для их закрытия», — пояснил министр целесообразность преобразований.