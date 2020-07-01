Россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину

Двое заключенных Димитровградской исправительной колонии в Ульяновской области едва не сбежали за границу, сделав подкоп под стенами тюрьмы. Об этом сообщает портал «Улпресса».

По данным издания, осужденные сделали 20-метровый подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. На свободе их ожидал сообщник, который должен был на машине вывезти беглецов на территорию Украины и организовать им переход через границу. Однако заключенные не успели сбежать — подкоп обнаружили сотрудники тюрьмы.

В настоящий момент в учреждении работает следственная группа. Материалы дела будут переданы в региональное управление Следственного комитета, заявили в пресс-службе ведомства.

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