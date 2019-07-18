Обнародованы детали подземного побега из «Бутырки»

Осужденный пожизненно за убийство Владимир Железогло, совершивший вместе с сокамерниками побег из «Бутырки» в 2001 году, рассказал о событиях тех лет. Интервью с ним опубликовал «Московский комсомолец».

По его словам, во время прогулки они нашли толстую проволоку длиной полтора метра, на всякий случай пронесли ее в камеру и попытались заточить об пол. Благодаря этому обнаружилось, что пол гнилой. Попрыгав на этом месте, сокамерники смогли проделать в полу отверстие размером 60 на 60 сантиметров. Таким образом они обнаружили теплотрассу в подвале, по которой позднее сбежали.

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Побег стал возможным из-за того, что заключенные смогли купить у сотрудника «Бутырки» план тюрьмы за тысячу долларов. Так они прошли по трубам под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, расковыряв асфальт. Железогло опроверг слухи о том, что они делали подкоп черенками от алюминиевых ложек, а потом накрывали его обычным одеялом в попытках скрыть от надзирателей.

Заключенный утверждает, что отправился на волю, чтобы доказать свою невиновность. Он планировал поехать в город Канск Красноярского края, где было совершено преступление. В чистоту его совести верит бывший доброволец группы тюремного служения при храме Космы и Дамиана в Шубине, переписывавшаяся с Железогло. Она пытается добиться пересмотра дела вместе с правозащитниками-энтузиастами ― ныне покойной Мариной Румшиской и ее вдовцом Виктором Булгаковым.

В сентябре 2001 года был совершен один из самых известных побегов из «Бутырки». Три особо опасных преступника Владимир Железогло, Борис Безотечество и Анатолий Куликов исчезли из камеры. Двоих задержали через месяц, но подробности побега оставались неизвестны. Это породило множество слухов и версий.

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