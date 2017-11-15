В одной камере «Бутырки» за семь часов произошло два самоубийства

Двое заключенных психиатрической больницы СИЗО «Бутырка», доставленные из «Матросской тишины», совершили самоубийство в одной и той же камере с интервалом менее 12 часов. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила «Интерфаксу» член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

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«10 ноября около 01:40 мск находившийся в камере 40-летний мужчина попытался покончить с собой, был экстренно доставлен в НИИ имени Склифосовского, где скончался. Позже, около 09:00 мск, переведенный на место погибшего в ту же камеру 30-летний мужчина совершил самоубийство», — сказала она. Скончавшиеся проходили по делам о краже и хранении наркотиков.

По ее словам, если в камере кто-то погибает, то, как правило, остальных заключенных размещают по другим камерам, а место происшествия опечатывают для проведения следственных действий. Однако в данном случае этого не произошло.

«Оба мужчины ранее пытались покончить с собой в "Матросской тишине", откуда они были доставлены в больницу СИЗО "Бутырка" с диагнозом "склонность к суицидам"», — отметила Меркачева. Она добавила, что попытки самоубийства в «Матросской тишине» должны были привести к служебной проверке.

ОНК попросила ФСИН провести проверку по факту случившегося.