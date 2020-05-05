Школы в российском регионе захотели обнести колючей проволокой

Власти Мурманской области захотели обнести школы оградой с колючей проволокой. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на письмо, подписанное главой регионального Минстроя Оксаной Астаховой.

Согласно документу, к основному ограждению школ предлагается добавить колючую проволоку из 3-4 рядов, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа «Егоза» или иное устройство, и обустроить нижнее дополнительное ограждение, чтобы «защитить от подкопа».

Ранее сообщалось, что колючей проволокой обнесли территорию детского сада в уральском городе Серове. Пользователи сети попытались угадать, зачем понадобились такие меры. «Чтоб бухающая молодежь не сидела в верандах», — предположил один из комментаторов. Другой пожалел, что такой способ защиты дошкольного учреждения не применялся раньше.

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