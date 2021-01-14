Украина отреагировала на решение ЕСПЧ по Крыму

Украина отреагировала на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ее жалобе к России о нарушении прав человека в Крыму. Об этом в четверг, 14 января, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Ранее ЕСПЧ вынес промежуточное решение по жалобе Украины против России из-за присоединения Крыма: ее сочли частично приемлемой и продолжат рассмотрение. Суд в том числе признал, что Крым фактически находится под российской юрисдикцией с 27 февраля 2014 года. Вопрос, было ли включение полуострова в состав России законным с точки зрения международного права, в ЕСПЧ рассматривать не стали.

Кроме того, суд заявил о недоказанности ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против России: в убийствах мирных граждан, запугиваниях иностранных журналистов, дискриминации этнических украинцев.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.