ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию России над Крымом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Крым находится в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 14 января.

ЕПСЧ не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права.

Кроме того, суд заявил о недоказанности ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против России в связи событиями в Крыму. В частности, речь идет о якобы случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев в 2014 – 2015 годах на крымском полуострове.

В то же время суд подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела.

«Сегодняшнее решение ЕСПЧ по украинской жалобе против России процессуальное, но очень важное — потому что долго будет определять ход рассмотрения жалоб по крымским событиям и в целом прецедентную практику Страсбургского суда», — заявил РИА Новости профильный эксперт Юрий Берестнев.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Киев обвиняет РФ в участии в военном конфликте, российская сторона указывает на голословность обвинений.