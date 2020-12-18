Главе ВВС Украины предъявили обвинение по делу о крушении Ан-26

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинение в халатности главнокомандующему Военно-воздушных сил (ВВС) страны Сергею Дроздову по уголовному делу о крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.

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Аналогичное обвинение было предъявлено командиру воинской части, а ее руководителю полетами вменили также нарушение правил по управлению вылетами. По данным ГБР, в указанном подразделении имело место систематическое пренебрежение регламентом эксплуатации летательных аппаратов и подготовки к полетам.

Следствие также считает, что катастрофа на борту Ан-26 произошла из-за нарушений, как на этапе подготовки к вылету, так и во время управления судном в воздухе. «Степень вины и ответственности каждого военного, который имел отношение к эксплуатации самолета Ан-26, еще будет проверяться», — заявил заявили в ГБР.

Ранее стало известно, что погибший при крушении самолета пилот неоднократно замечал у судна технические неисправности. В день трагедии он позвонил своей матери и сообщил, что у Ан-26 на этапе подготовки к вылету несколько раз отказывали двигатели.

25 сентября в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Это произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.