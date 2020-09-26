Раскрыты подробности крушения военного самолета под Харьковом

Командир разбившегося под Харьковом Ан-26 готовился сажать самолет на одном двигателе. Об этом он доложил диспетчеру перед тем, как борт пропал с радаров, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает «Страна.ua».

По плану самолет должен был сделать 10 тренировочных взлетов по 15 минут каждый, раскрыл подробности происшествия Геращенко. «После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова», — сказал он и добавил, что о неполадках с левым двигателем командир самолета сообщил диспетчерам около 20:38 по московскому времени.

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«Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Через восемь-девять минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся», — отметил Геращенко.

Государственное бюро расследований при этом проверяет четыре версии причин крушения воздушного судна. Среди них — неисправность двигателя, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, несоответствующее стандартам техобслуживание.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя. В результате катастрофы погибли 25 человек.