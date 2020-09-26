Объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе с Ан-26 под Харьковом

Правительство Харьковской области объявило субботу, 26 сентября, днем траура по погибшим в авиакатастрофе с самолетом Ан-26, которая произошла вблизи города Чугуев. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. По последним данным, из них погибли 25 человек.