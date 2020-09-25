Названа возможная причина крушения Ан-26 под Харьковом

Источник в Министерстве обороны Украины назвал возможную причину крушения Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на СМИ.

По информации источника, у самолета отказал двигатель. Отмечается, что пилот незадолго до катастрофы по рации сообщил о проблемах с этой частью воздушного судна.

О крушении самолета стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу.

Борт разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего загорелся. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, погибли 22 человека.