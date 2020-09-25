Стало известно о крушении самолета на Украине

Самолет потерпел крушение около города Чугуев Харьковской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания со ссылкой на источники, разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты Харьковского университета воздушных сил. Предположительно, есть раненые и погибшие. Подтверждения этой информации пока нет.

Источник «Интерфакс-Украина» сообщает, что на борту могло находиться до 30 человек. Как сообщает Telegram-канал «Политика страны», часть находившихся в самолете людей выжила. Данных о конкретном числе погибших из официальных источников пока нет.