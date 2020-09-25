Из разбившегося Ан-26 успели выпрыгнуть несколько человек

Из военно-транспортного Ан-26, разбившегося на Украине, перед падением успели выпрыгнуть несколько человек. Об этом пишет издание Страна.UA в своем Telegram-канале.

Уточняется, что четыре человека не числятся в списках погибших или раненых. Сейчас оперативные службы ведут их поиски в лесу.

О крушении самолета около города Чугуев в Харьковской области стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу.

Борт разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично приехать на место катастрофы в субботу, 26 сентября.