Число погибших в авиакатастрофе на Украине увеличилось

Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Двое выживших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех человек неизвестна.

По данным Геращенко, всего на борту находилось 28 человек. Из них семь были членами экипажа, еще 21 — курсанты.

О крушении самолета около города Чугуев в Харьковской области стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу.

Борт разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



