В крушении военного самолета на Украине выжили несколько человек

В крушении военно-транспортного самолета Ан-26 выжили несколько человек. Об этом изданию Страна.UA рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Он уточнил, что спасены уже четыре человека. При этом точное количество погибших пока остается неизвестным, поскольку спасатели продолжают бороться с пожаром на месте катастрофы. По информации местных СМИ, двое человек были доставлены в больницы с ожогами 90 процентов площади тела.

Также стало известно, что на борту находились 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов.

В Чугуеве под Харковом, где разбился самолет, есть действующий военный аэродром и расположена 203-я учебная авиабригада.