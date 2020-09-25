В российской академии ВВС выразили соболезнования украинским коллегам

Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования украинским коллегам в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — отметил он.

О крушении военно-транспортного самолета около города Чугуев в Харьковской области стало известно 25 сентября. Погибли 22 человека, еще несколько получили тяжелые ожоги.

Борт разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета.