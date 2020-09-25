Разбившийся на Украине Ан-26 по бумагам был в ремонте

Самолет Ан-26, разбившийся под Харьковом, по бумагам был в ремонте. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

В июле сообщалось, что командование Военно-воздушных сил Украины заключило контракт с заводом «Антонов» на продление срока службы девяти военным самолетам. Среди них был и Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76. Журналисты обратили внимание, что именно этот номер указали в украинском министерстве обороны, когда сообщили о катастрофе.

Отмечается, что самолет был изготовлен в 1977 году и на момент крушения ему было 43 года. Предполагалось, что ремонт продлит срок его эксплуатации еще на два года. Согласно документам, закончить его планировали к 1 октября.

Был ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы, неизвестно, подчеркивает издание. Добавляется, что он мог быть уже закончен, так как до срока, указанного в документах, оставалось несколько дней.

Самолет Ан-26 разбился вблизи города Чугуев Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. По последним данным, из них погибли 25 человек.