Оценены последствия крушения самолета под Харьковом для ВВС Украины

Российский военный эксперт Леонид Ивашов оценил последствия крушения самолета Ан-26 под Харьковом для ВВС Украины. Об этом генерал-полковник рассказал РИА Новости.

По словам Ивашова, хотя гибель молодых курсантов — это серьезный удар по армии страны, но тем не менее не смертельный. Он отметил, что, если в стране будет дефицит штурманов, власти просто сократят срок обучения в летных училищах, чтобы старшекурсники заступили на службу досрочно.

Специалист также заявил, что Ан-26, которые используются ВВС Украины, являются устаревшими самолетами. Он добавил, что, несмотря на это, Украина на данный момент не может перевооружиться на более современные модели.

Ранее сообщалось, что Ан-26, разбившийся под Харьковом, по бумагам был в ремонте. Отмечается, что самолет был изготовлен в 1977 году и на момент крушения ему было 43 года. Предполагалось, что ремонт продлит срок его эксплуатации еще на два года. Согласно документам, закончить его планировали к 1 октября.

Самолет Ан-26 разбился вблизи города Чугуев Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. По последним данным, из них погибли 25 человек.