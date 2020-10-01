Единственный выживший в авиакатастрофе под Харьковом раскрыл детали трагедии

Единственный выживший в катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом Вячеслав Золочевский пообщался с журналистами украинского телеканала ТСН и раскрыл детали произошедшего. Сюжет о спасении 20-летнего курсанта доступен на YouTube.

Полет проходил в штатном режиме. На борту курсанты осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры — всего было 10 учебных мест с приборами. Золочевский сидел рядом с кабиной пилота. «Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой», — поделился Золочевский.

Через некоторое время он очнулся внутри горящего самолета и долго не мог понять, что происходит, так как удар был достаточно серьезный. Во время крушения Золочевского придавило фюзеляжем, за счет чего ему удалось избежать мощных ожогов. Когда он выбрался из-под обломков, он пытался спасти друга, чье тело охватило пламя.

«В рубашке родился, говорят, железной», — описал свое спасение украинец. В настоящее время курсант находится в состоянии средней тяжести — у него были диагностированы сотрясение мозга, ушибы и ожоги.

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Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.