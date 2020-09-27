Появились детали спасения единственного выжившего в катастрофе под Харьковом

Появились детали спасения 20-летнего украинского курсанта Вячеслава Золочевского — единственного выжившего в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом. О них рассказал председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, пишет РИА Новости со ссылкой на УНН.

По его словам, курсант выжил благодаря части самолета, которая прикрыла его во время пожара. В результате Золочевский оказался «в определенной капсуле» и не пострадал от огня.

Ранее Кучер рассказал, что Золочевский находится в состоянии средней степени тяжести. Если не учитывать эмоциональную составляющую, то физически он даже в удовлетворительном состоянии.

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября 2020 года возле города Чугуев в Харьковской области. Авария произошла во время учебного полета. В общей сложности на борту находилось 27 человек, из которых 20 человек были курсантами. В результате крушения выжил только Золочевский.

Следствие рассматривает четыре версии аварии. По одной из них, катастрофа произошла вследствие технической неисправности самолета, по второй — она случилось из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем, по третьей — версии авария произошла из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами. Еще одна версия допускает, что самолет рухнул из-за ненадлежащего техобслуживания и подготовки к полету.