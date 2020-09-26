Министр обороны Украины заявил о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Самолет Ан-26, потерпевший крушение под Харьковом, при приземлении мог зацепиться крылом за землю. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает военное ведомство.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты предварительного анализа. Таран также отметил, что бортовой самописец обнаружен, он находится в самолете, и выводы можно будет делать после анализа информации с него. Министр обороны считает, что причиной крушения самолета стал не отказ двигателя, а отказ одного из датчиков в нем.

Таран рассказал, что Ан-26 выполнял плановый обучающий полет для курсантов. За штурвалом самолета находился пилот-инструктор, а курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин крушения воздушного судна. Среди них — неисправность двигателя, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, несоответствующее стандартам техобслуживание.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя. В результате катастрофы, по последним данным, погибли 26 человек.