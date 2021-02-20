Зеленский поручил нарастить военное производство

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству нарастить объемы военного производства и обеспечить армию новым вооружением. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По словам президента, повышение доли оборонного заказа необходимо для укрепления вооруженных сил, которые в скором времени начнут функционировать в соответствии со стандартами НАТО. Он также потребовал от кабмина разработать планы по развитию космической отрасли и перевооружению войск.

«Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулированию ситуации в Донбассе из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений. По его словам, всего таких сценариев существует пять. «Соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции», — сказал он.

19 февраля Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму. Ведомство призвало Россию «прекратить агрессию», вернуться в пространство международного права и «освободить временно оккупированные территории».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.