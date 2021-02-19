Украина призвала мировое сообщество усилить давление на Россию из-за «агрессии»

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму. Официальное заявление внешнеполитического ведомства публикует «Интерфакс-Украина».

«Агрессия Российской Федерации против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны», — отметили в МИД Украины.

Ведомство призвало Россию «прекратить агрессию», вернуться в пространство международного права и «освободить временно оккупированные территории».

В нем также сообщается, что в Донбассе и в Крыму грубо и системно нарушаются права человека.

Ранее 19 февраля сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнаружил новую причину для введения санкций против России. По его словам, основанием является «недавняя волна репрессий» против крымских татар в Крыму. До этого ФСБ России сообщила, что при содействии Росфинмониторинга была пресечена деятельность преступной группы в Татарстане и Крыму. Члены упомянутой группировки с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги якобы на благотворительные цели, но на самом деле — на нужды боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Средства направлялись за границу.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.