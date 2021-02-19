Глава МИД Украины обнаружил новую причину для санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнаружил новую причину для введения санкций против России. По его словам, основанием является «недавняя волна репрессий» против крымских татар в Крыму, передает «Интерфакс-Украина».

«Еще в прошлом году я призвал Европейский союз внедрить санкционный механизм как ответ на нарушение прав человека в Автономной Республике Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции. Поэтому в скором времени, возможно, даже сегодня я подпишу эти документы», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина официально обратится к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой о введении в отношении России новых экономических ограничений. «Репрессии против крымских татар» также станут темой обсуждения на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Потому очень тщательно происходит подготовка, готовим фактаж и дополнительные аргументы. Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в ее попытках оправдать свою агрессию против Украины», — резюмировал Кулеба.

15 февраля ФСБ России сообщила, что при содействии Росфинмониторинга была пресечена деятельность преступной группы в Татарстане и Крыму. Члены упомянутой группировки с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги якобы на благотворительные цели, но на самом деле — на нужды боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Средства направлялись за границу.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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