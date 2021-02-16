ФСБ провела спецоперацию в Татарстане и Крыму

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Татарстане и Крыму по задержанию группы финансистов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Содействие в пресечении деятельности преступной группы оказал Росфинмониторинг, указали в центре общественных связей ФСБ. Все подозреваемые являются гражданами России, которые в Татарстане и Крыму с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги якобы на благотворительные цели, но на самом деле на нужды боевиков. Средства направлялись за границу.

Возбуждено уголовное дело за содействие террористической организации. В результате обыска у фигурантов дела спецслужбы изъяли телефоны, компьютеры и носители информации.

15 февраля сообщалось о задержании в Новосибирской и Томской областях двоих подозреваемых в финансировании запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». В отношении гражданина России и гражданина одной из стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности.