ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в Тамбове

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве заявили, что в квартире, которую снимал юноша, нашли материалы для создания бомбы, а также «средства связи, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению».

Подросток задержан. Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Красноярске сотрудники ФСБ задержали сторонников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Подручными террористов оказались выходцы из Средней Азии. Одного из них задержали в аэропорту Красноярска. Установлено, что он планировал выехать за границу, чтобы участвовать в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Остальных участников задержали по местам их проживания.