ФСБ показала видео задержания готовившего теракт студента

ФСБ показала видео задержания 17-летнего студента колледжа, готовившего теракт в Тамбове. Запись опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые надевают наручники на подростка, лежащего на полу. Показан белый порошок и другие и компоненты изготавливаемого подозреваемым взрывного устройства.

По данным Следственного комитета России, подозреваемый является сторонником деструктивных субкультур. Он планировал совершить теракт с использованием собранной им бомбы. Способ ее изготовления подросток нашел в интернете. Его задержали бойцы спецназа 23 декабря.

Ранее 25 декабря ФСБ сообщила о предотвращенном в Тамбове теракте, который готовил 17-летний молодой человек. В его съемной квартире изъяты материалы для создания бомбы, а также «средства связи, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению».

Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.