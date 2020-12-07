ФСБ нашла в Сибири подручных террористов

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали сторонников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС.

Подручными террористов оказались выходцы из Средней Азии. Одного из них задержали в аэропорту Красноярска. Установлено, что он планировал выехать за границу, чтобы участвовать в вооруженных столкновениях на стороне боевиков.

Остальных участников задержали по местам их проживания.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и по части 1.1 статьи 205.1 УК («Содействие террористической деятельности») РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Волгограде. Спецслужбы задержали в Республике Адыгея участника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», который планировал диверсию в городе. Выходец из Средней Азии в соцсети «Одноклассники» размещал аудио и видеозаписи с призывами к совершению терактов и убийству сотрудников правоохранительных органов, а также неверных.