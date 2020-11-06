ФСБ предотвратила теракт в Волгограде

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС.

Спецслужбы задержали в республике Адыгея участника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», который планировал диверсию в городе. Выходец из Средней Азии в соцсети «Одноклассники» размещал аудио и видеозаписи с призывами к совершению терактов и убийству сотрудников правоохранительных органов, а также неверных.

Эти ролики внесены в федеральный список экстремистских материалов, отметили в республиканском управлении ФСБ. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела статьям 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

15 октября ФСБ сообщила об уничтожении в Волгограде двух террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад». Они намеревались взорвать монумент «Родина-мать». Памятник был помечен на карте, изъятой у боевиков, как объект для планируемого теракта. Кроме того, боевики планировали теракты в зданиях органов власти, местах проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасных предприятиях.

В ходе задержания главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, в результате чего были ликвидированы. Убитые — выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. По месту их жительства провели обыск и изъяли оружие, боеприпасы, поражающие элементы к СВУ, литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами планируемых атак.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе задержаны другие участники террористической организации, в отношении которых принимаются процессуальные решения.