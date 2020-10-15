Раскрыты данные уничтоженных ФСБ террористов

Следственный комитет России раскрыл данные уничтоженных ФСБ террористов, которые готовили серию атак в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

При задержании двое уроженцев республики Узбекистан в возрасте 23 и 27 лет начали стрелять по силовикам. Ответным огнем оба боевика были ликвидированы. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления бомб, в том числе с поражающими элементами, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки.

Среди предполагаемых целей террористов был монумент «Родина-мать».

Ранее 15 октября сообщалось об уничтожении двух террористов, являющихся членами запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Их деятельность, по данным ФСБ, координировали с территории Сирии. Отмечается, что террористы планировали теракты в зданиях органов власти, местах проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасных предприятиях.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе задержаны другие участники террористической организации, в отношении которых принимаются процессуальные решения.

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