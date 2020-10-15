ФСБ показала видео последствий антитеррористической операции в Волгограде

ФСБ показала видео последствий ночной антитеррористической операции в Волгограде. Ролик в четверг, 15 октября, публикует Telegram-канал Lifeshot.

На кадрах видно, как вооруженные бойцы спецназа ФСБ в сумерках осматривают местность, используя фонари. Видны тела убитых террористов, а также найденные в схроне мешки с серой, канистры с горючим веществом, несколько бутылок с зажигательной смесью. Также показаны обнаруженные у террористов гранаты, патроны и карта Волгограда с обведенными целями террористической атаки.

Ранее 15 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ уничтожили двух террористов, готовивших атаки в Волгограде. Ликвидированные являлись членами запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Их деятельность, по данным ФСБ, координировали с территории Сирии. Отмечается, что террористы планировали теракты в зданиях органов власти, местах проживания военнослужащих и на пожароопасных предприятиях.

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