Вербовщика террористов посадили на 10 лет

В Санкт-Петербурге Вторым Западным окружным военным судом к 10 годам заключения приговорен вербовщик запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 14 октября, сообщает ТАСС

Как установил суд, гражданин Таджикистана занимался вербовкой в ряды экстремистов, провозгласивших целью построение «мирового халифата», а также свержение действующей власти. Мужчина был задержан оперативниками ФСБ. Согласно приговору из десяти лет назначенного ему наказания, три года он проведет в тюрьме, а семь в колонии строго режима.

7 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который пытался прислать подкрепление находящимся в Сирии террористам из Норильска.