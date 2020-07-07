ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде

Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УФСБ России по Калининградской области Екатерину Исправникову.

В ходе обысков у них обнаружили экстремистскую литературу, флаги и атрибутику террористической организации.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены четверо граждан Центрально-Азиатского региона, которые осуществляли вербовку и идеологическую подготовку трудовых мигрантов, которые прибывали (в область) из регионов Центральной Азии, для последующей их переправки в зону боевых действий», — сообщила Исправникова.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который пытался прислать подкрепление находящимся в Сирии террористам из Норильска. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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