Раскрыто число предотвращенных терактов на Северном Кавказе

Национальный антитеррористический комитет (НАК) раскрыл число предотвращенных диверсий на Северном Кавказе в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала этого года в регионе предотвратили 15 терактов, силовики ликвидировали 35 боевиков, еще 53 преступника были задержаны. Кроме того, российские правоохранители и спецслужбы пресекли деятельность 23 ячеек международных террористических организаций.

6 ноября ФСБ сообщила о задержании в Республике Адыгея участника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», который планировал диверсию в Волгограде. Выходец из Средней Азии в соцсети «Одноклассники» размещал аудио и видеозаписи с призывами к совершению терактов и убийству сотрудников правоохранительных органов, а также неверных.