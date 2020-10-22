ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Москве боевика

ФСБ показала видео задержания боевика, готовившего теракт в Москве. Ролик в четверг, 22 октября, публикует Telegram-канал Lifeshot

На кадрах виден сам задержанный, находящийся в сопровождении сотрудников ФСБ. На его лице маска, он стоит спиной к камере. Также демонстрируется осмотр кинологами схрона, обустроенного террористом в Московской области. На видео заметны компоненты взрывного устройства, а также показано огнестрельное оружие, которое было изъято сотрудниками правоохранительных органов у подозреваемого. У мужчины были найдены переписки с боевиками с обсуждением планируемого теракта.

Ранее 22 октября сообщалось, что ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, планировавшего теракт с использованием самодельной бомбы в Московском регионе. Задержанный — мужчина 1999 года рождения. Уточняется, что он действовал по указанию боевиков международных террористических организаций и готовил теракт в одном из зданий органов власти. Далее подозреваемый планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

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