Секретарь Совбеза Патрушев рассказал о предотвращенных в России терактах

Бывший директор ФСБ и секретарь совета безопасности Николай Патрушев рассказал о предотвращенных в 2020 году терактах на территории Центральной России. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным ФСБ, действия сотрудников правоохранительных органов помогли предотвратить пять терактов, три из которых планировались в различных регионах Центрального федерального округа в местах массового скопления людей.

22 октября сообщалось, что ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, планировавшего теракт с использованием самодельной бомбы в Московском регионе. Подозреваемый действовал по указанию боевиков международных террористических организаций и готовил теракт в одном из зданий органов власти.